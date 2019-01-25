В "Единой России" не поддержали идею платной регистрации сотовых телефонов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В "Единой России" выступили против законопроекта о платной регистрации всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), заявил замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Это может ограничить свободу общения и является способом введения надуманных поборов с людей", - цитирует Евгения Ревенко пресс-служба партии.

Ранее стало известно, что в Совфеде разработан законопроект, который предусматривает платную регистрацию мобильных телефонов. Автор документа сенатор Людмила Бокова заявила, что это поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере.

"Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов - содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей", - приводит слова Боковой пресс-служба Совета Федерации.

Что касается платы за регистрацию физических лиц, то эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы.

"Считаю, что некоторые типы устройств, как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", - полагает сенатор.

Зампред правительства Максим Акимов сообщил, что кабмин не одобряет положение законопроекта о регистрации мобильных телефонов в части платности процедуры, однако с сутью законопроекта согласен.