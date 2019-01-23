МИД Индии подтвердил гибель шести своих граждан при пожаре судов в Черном море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Индии сообщило о гибели шести своих граждан в Черном море, еще шесть числятся пропавшими, говорится в информации, размещенной на сайте внешнеполитического ведомства. Спасены четыре гражданина этой страны.

"В связи с судоходным инцидентом в Черном море с участием двух судов - Maestro и Сandy - 21 января 2019 года мы с сожалением сообщаем, что среди индийских моряков, работающих на этих судах, были жертвы. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

На сайте есть список с указанием имен и фамилий граждан Индии, которые были на танкерах.

Два судна с сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для жизни нет. Погибшие доставлены в морг. Все опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.