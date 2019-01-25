Горящие в Черном море танкеры после пожара собрались отбуксировать в российский порт

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Два загоревшихся в Черном море судна, скорее всего, отбуксируют в российский порт, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Рассматриваются возможности буксировки судов в ближайший российский порт. Ведутся поиски судовладельцев, которые могли бы покрыть связанные с этим расходы", - сказал источник.

Суда могут быть отбуксированы в российский порт лишь после полной ликвидации пожара.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.