Учреждения в Улан-Удэ вернулись к нормальной работе после сообщений о минировании

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники учреждений и ведомств в центре Улан-Удэ, которые ранее были эвакуированы из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, вернулись на свои рабочие места, сообщили "Интерфаксу" в приемной администрации города.

"Все вернулись на свои места после эвакуации, приступили к работе, все в порядке", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация об эвакуации сотрудников из зданий правительства и парламента Бурятии, а также мэрии Улан-Удэ. По сообщениям СМИ, эвакуация произошла из-за ложных сообщений о минировании зданий.

Правоохранительные органы республики ситуацию не комментируют.