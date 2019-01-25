Письма с сообщениями о бомбе получили 11 школ в Иркутске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверяют 11 школ Иркутска, утром в пятницу получивших электронные письма о минировании, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации.

"Ученики и педагоги эвакуированы из зданий. Родителей оповестили, детей отпустили по домам. Сейчас во всех 11 учебных заведениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данный момент письма поступили в школы №№ 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.

Ранее сообщалось, что письма с угрозами поступили в школу №14, а также в шесть медицинских учреждений. Эвакуация была организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1.

Сообщалось также, что осмотр больницы №10 завершен, пациенты вернулись в палаты, лечебный процесс возобновлен.