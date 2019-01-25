Десять больниц Иркутской области восстановили работу после эвакуации из-за писем о бомбах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Все больницы Иркутской области, получившие в пятницу электронные письма о минировании, прошли проверку и работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Медучреждения обследовали специалисты, угроза не подтвердилась. В настоящее время пациенты вернулись в палаты, врачи - на свои рабочие места. Все больницы восстановили работу в штатном режиме", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, письма с угрозами получили 10 больниц.

Ранее сообщалось, что эвакуация проводится в шести больницах Иркутска, в которые утром в пятницу поступили электронные письма о минировании.

Аналогичные письма также поступили в 11 школ Иркутска, где отменили занятия и сейчас работают саперы.