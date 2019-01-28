Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Задержанному по подозрению в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозреваемого проверят на вменяемость и употребление наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи". По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.

В воскресенье Волк сообщила "Интерфаксу", что сотрудники охраны Третьяковской галереи обратились в полицию с сообщением о краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены музейного зала.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.