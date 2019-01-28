Украденная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Похищенная накануне из Третьяковской галереи и найденная утром в понедельник картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не повреждена, сообщается в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

"Источники сообщают, что картина не повреждена", - говорилось в сюжете.

По данным телеканала, полотно "Ай-Петри. Крым" в настоящий момент все еще находится в полиции.

В понедельник утром стало известно, что полиция и ФСБ задержали подозреваемого в краже картины. Он рассказал, что спрятал полотно Куинджи на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где оно и было изъято полицейскими.

По данным полиции, в декабре 2018 года этот мужчина задерживался за хранение наркотиков по ст. 228 УК РФ и сейчас находится под подпиской о невыезде по этому делу.

В воскресенье сотрудники охраны Третьяковской галереи обратились в полицию с сообщением о краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены музейного зала.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.