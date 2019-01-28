"Открытая Россия" подаст документы для регистрации в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, подаст в Минюст документы для регистрации организации в РФ.

"Совет Движения "Открытая Россия" принял решение начать процедуру регистрации в Минюсте российского общественного сетевого движения "Открытая Россия"", - говорится в решении совета, принятом в понедельник.

В движении отмечают, что такое решение принято в связи с несколькими административными, а также уголовным делом, возбужденным в отношении активистов "Открытой России" в РФ по статьям о деятельности нежелательной организации.

"Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять своё право на существование и работу в родной стране, нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем. Мы были и остаемся российским движением, созданным гражданами Российской Федерации. Это известно даже тем, кто проводил у нас обыски, и мы готовы доказать это в Минюсте и суде", - подчеркивается в заявлении.

Создание движения

Учредительная конференция "Открытой России" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. В ходе неё Михаил Ходорковский был избран председателем движения на полгода. Позднее экс-глава ЮКОСа сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя. В настоящий момент движение возглавляет Андрей Пивоваров. Изначально в движении заявляли, что не планируют регистрироваться в РФ, так как это не требуется в соответствии с российским законодательством.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Со своей стороны председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев ранее заявил "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

Дела против "Открытой России"

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

Также сообщалось о задержании в Пскове координатора местного отделения "Открытой России" Лии Милушкиной и ее супруга Артема Милушкина по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.