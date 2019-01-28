Песков счел преждевременным говорить о качестве охраны в Третьяковке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным утверждение о недостатках в системе безопасности Третьяковской галереи - подобные объекты надежно охраняются.

Отвечая на просьбу журналистов оценить систему охраны Третьяковской галереи, из которой накануне была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", Песков сказал: "Делать далеко идущие выводы и обобщать ситуацию преждевременно".

"Такие объекты, как Третьякова, охраняются на должном уровне. Их безопасность обеспечивается, поскольку в них хранятся художественные ценности, а также предметы искусства, которые бесценны", - подчеркнул Песков.

"Говорить, что что-то не так и так далее, наверное, преждевременно. Но то, что какие-то технологические выводы нужно сделать - это безусловно", - сказал пресс-секретарь президента РФ. "Никаких сомнений нет в том, что какие-то выводы, конечно, будут делаться в плане совершенствования (системы охраны)", - отметил он.

Песков отметил профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов. "Слава Богу, что благодаря энергичным действиям наших правоохранителей, картина найдена быстро и оперативно", - отметил он.

При этом Песков обратил внимание на то, что "подобные происшествия случаются во всех странах мира и далеко не всегда удается быстро найти похищенные предметы искусства".

Похищение на глазах у зрителей

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена в воскресенье вечером 27 января из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД.

Задержанный отверг обвинения в свой адрес. По данным информированного источника "Интерфакса", ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

В свою очередь директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов сообщил "Интерфаксу", что Минкультуры проведет проверку обеспечения безопасности в Третьяковской галерее на выставке, с которой была похищена картина "Ай-Петри. Крым". Он также рассказал, что картины на временных выставках в Третьяковской галерее будут снабжаться электронными датчиками безопасности.

Картина была застрахована на время выставки в якутской компании "Стерх", сообщила пресс-служба компании. Ее страховая стоимость оценивается в 12 млн рублей.