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Третьяковка будет снабжать картины на выставках электронными датчиками после кражи Куинджи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Картина Архипа Куинджи вернется в экспозицию Третьяковки после завершения следственных действий, в ближайшее время все картины музея на временных выставках снабдят датчиками безопасности.

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"В настоящее время картина Куинджи находится у правоохранительных органов, она вернется в экспозицию посла завершения следственных действий. Кроме того, в ближайшее время все картины музея на временных выставках снабдят электронными датчиками безопасности", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

В воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов. Полотно пропало на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

В понедельник стало известно, что подозреваемый в краже картины задержан, украденное полотно найдено. Задержанный мужчина отвергает обвинения в краже.

Похищенная из Третьяковки картина, на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Кража картины Куинджи - второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы. В состав выставки включены, помимо работ из фондов Третьяковки и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии. Выставка продлится до 17 февраля.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи

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