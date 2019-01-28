Подозреваемый в краже картины Куинджи отверг обвинения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи после задержания заявил, что не совершал никаких преступлений. Видео задержания подозреваемого опубликовано на сайте МВД.РФ.

На вопрос оперативников, за что он задержан, подозреваемый отвечает: "Без понятия".

На следующий вопрос, какое преступление он совершил, мужчина говорит: "Я не совершаю преступлений. Я - законопослушный гражданин России".

Задержанный также отрицает, что он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков.

Между тем ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила "Интерфаксу", что мужчина в декабре 2018 года задерживался полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела.

На просьбу пояснить, где он был днем в воскресенье, задержанный говорит: "Плохо помню. Мне надо освежить память".

Картина была украдена в воскресенье вечером из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. После исчезновения картины Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.

Галерея уже возобновила работу.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.