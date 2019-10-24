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Субподрядчика космодрома Восточный отправят в колонию за хищение арматуры

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Амурской области Свободненский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима Георгия Зонова, главы предприятия "Углегорск", подразделения субподрядчика строительства космодрома Восточный. Его признали виновным в краже арматуры и металлоконструкций со стройки, говорится в материалах суда.

Зонов признал вину и заключил сделку со следствием.

Суд и следствие установили, что с 25 июня 2018 года по 12 апреля 2019 года он воровал имущество головной организации - ООО "Управление механизации строительства" (УМС). Подчиненные ему рабочие разобрали и вывезли со стройплощадки металлоконструкции и арматуру на 43,1 млн рублей. Часть похищенного он успел сдать в металлолом. Хищения выявили сотрудники ФСБ.

Часть похищенного подсудимый вернул. Суд взыскал с него более 28,9 млн рублей компенсации.

В июне 2019 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентными и откровенными хищения на космодроме Восточный по сравнению с другими бюджетными отраслями. Он отметил, что наиболее масштабным стало воровство "на банальной стройке", а не в космических технологиях.

Амурская область космодром Восточный Георгий Зонов

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