Американские самолеты провели новую разведку у российских баз в Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сразу два американских военных самолета в пятницу совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит в течение не менее двух часов курсировал вдоль Сирийского побережья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, летал на высоте 9,6 тыс. метров над международными водами Средиземноморья.

Одновременно с ним вблизи морской границы Сирии осуществлял полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Морской разведчик совершал полет на высоте 4,7 тыс. метров. Временами он приближался к сирийскому побережью в районе российских баз на расстояние от 32 до 48 км.

Как сообщалось, в среду и четверг патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon также совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и российских баз. При этом они совершали полеты над закрытым морским районом вблизи Сирии, где должны проходить учебные ракетные стрельбы с кораблей ВМФ России.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря закрыт для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов в период 16-17, 23-24 и 30-31 января с 10:00 до 18:00 мск.

В Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе, как сообщалось, около 10 кораблей и судов. Постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подводные лодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".