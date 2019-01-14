Первые спутники по программе Oneweb будут запущены российским "Союзом" 19 февраля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" анонсировал запуски спутников связи Oneweb и O3b в феврале и марте 2019 года.

Согласно сообщению госкорпорации, 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета "Союз" должна будет отправить в космос британские спутники Oneweb.

Кроме того, госкорпорация подтвердила пилотируемый пуск корабля "Союз МС-12" 1 марта.

Программа OneWeb

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов Байконур, Восточный и Куру (17 из них - с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, 24 октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ".

Как утверждали авторы материала, входя в британский проект, "Роскосмос" рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Коммерсанта", была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет "Протон".

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено. "Мы готовы пускать эти космические аппараты, и я отправил в правительство мнение "Роскосмоса" на сей счёт. Для нас это контракт крайне важен. Мы считаем, что можно было бы получить дополнительный контракт на "Протоны", пока они ещё могут летать. До 2025 года мы готовы запускать ими", - отметил глава Роскосмоса 19 ноября 2018 года.

В интервью РБК 10 января 2019 года Рогозин заявил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников Oneweb все равно будет создана, но уже без участия России, если контракт не будет выполнен. "Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием", - сказал он.

По словам главы "Роскосмоса", речь идет о том, что долю можно получить как в большом OneWeb, так и "в совместном предприятии, где сейчас у нашего предприятия "Гонец" 40%; пока мы действуем в части совместного российского предприятия, увеличивая нашу долю до контрольного пакета".

Кроме того, "Роскосмос" рассчитывает в будущем получить заказ на производство этих аппаратов в РФ.