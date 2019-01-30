Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, уже в статусе обвиняемого Арашуков был допрошен и объявил, что ему требуется переводчик. Переводчик ему был обеспечен.

В среду сенатору были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Ашуркова неприкосновенности и заключении его под стражу. По данным СКР, Арашуков причастен к убийству двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.

Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова. Как сообщили в СКР, отец члена Совфеда подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве.