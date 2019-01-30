"Единая Россия" приостановила членство обоих Арашуковых в партии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Членство в партии "Единая Россия" сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также его отца, депутата парламента КЧР Рауля Арашукова, приостановлено в соответствии с уставом партии до выяснения обстоятельств возбужденного против них уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального отделения партии.

"Такое решение сегодня принято на заседании президиума регионального политического совета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия", - сказала представитель "Единой России" в КЧР.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

По данным следствия, сенатору предъявлено обвинение по трем статьям УК. В частности, он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" - ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.