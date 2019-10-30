Власти Петербурга сделали "серьезные выводы" о необходимости убирать снег

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Жилищный комитет Петербурга проанализировал проблемы прошлой зимы и пришел к выводу, что основными задачами зимой должны быть уборка снега во дворах и на тротуарах, а также чистка крыш. Об этом сообщил руководитель комитета Виктор Борщев.

"Жилищный комитет провел оценку содержания жилищного фонда. Мы проанализировали публикации СМИ, нарекания. Мы сделали серьезные выводы, определили основные направления в работе: это очистка кровель от снега и наледи, уборка внутриквартальных территорий и тротуаров", - сказал он.

По словам чиновника, в городе нужно чистить 13 500 крыш, 5500 из которых находятся над местами массового прохода людей. Уборкой крыш зимой займутся 500 штатных кровельщиков управляющих компаний и дополнительно о 800 до 1000 человек, которых будут привлекать после обильных снегопадов.

Комитет также решил привлечь дополнительно 20 снегоуборочных машин и около 380 средств малой механизации.

"Можем с твердой уверенностью сказать, что жилищный комитет со всеми подведомственными организациями готов к работе в зимнем периоде, и город будет содержаться на должном уровне", - подчеркнул Борщев.

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству города Вадим Мизюкин предупредил, что для уборки и вывоза снега улицы будут перекрывать не только ночью, но и днем. Это затронет, в первую очередь, второстепенные трассы, в основном, центр города, отметил он.

Прошлой зимой снег в Петербурге убирали плохо. По данным городского комитета здравоохранения, с 1 декабря по 20 февраля 4075 человек получили травмы из-за падения наледи с крыш или при падении на гололеде, погибли не меньше двоих пострадавших.