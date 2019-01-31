МИД РФ заявил о сохранении угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы извне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Риск вооруженного вмешательства извне в связи с ситуацией в Венесуэле сохраняется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не приходится говорить о том, что угроза масштабного вооруженного конфликта миновала. О том, что на столе еще все-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство в дела суверенного государства, прямо свидетельствует получившее широкое медийное освещению сюжет с записью в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о пяти тысячах американских военных, которые должны были быть или могут быть направлены в соседние с Венесуэлой государства. Судя по реакции правительства упомянутой в тексте страны, вопрос с ним даже не обсуждался", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

Она отметила, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призывает к свержению властей страны, эта линия поддерживается странами Запада. "С трибуны американских средств массовой информации New York Times звучат призывы нынешнего венесуэльского оппозиционного лидера к свержению законного правительства. Он открыто подстрекает вооруженные силы Венесуэлы к военному перевороту", - сказала Захарова.

"Мы видим, как западные спонсоры публично поощряют эту деструктивную линию всеми возможными способами. Похоже, что границ для Вашингтона больше нет", - подчеркнула она.

По ее словам, новые акции протеста в Венесуэле свидетельствуют о нежелании оппозиции вступить в диалог с правительством страны. "Ситуация в Венесуэле остается крайне напряженной. Новые акции протеста, справедливости ради, отметим, куда более скромные, -это очередное свидетельство нежелания оппозиции вступить в диалог, несмотря на готовность к этому официальных властей", - сказала Захарова.

Россия готова подключиться к посредническим и консультативным механизмам в ситуации в Венесуэле, сообщила она.

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