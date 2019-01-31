В МИД РФ не стали комментировать данные о полете пустого самолета в Венесуэлу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МИД РФ не располагает информацией о якобы направлении пустого самолета из России в Венесуэлу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не могу комментировать авиаперелеты самолетов, которые направляются не с официальными целями. Я могу сказать, что речь об эвакуации российских дипломатов, их семей, сотрудников российских компаний (из Венесуэлы - ИФ) не идет", - сказала она на брифинге в четверг.

"Это я могу точно подтвердить. Что касается перемещений самолетов, это уже не ко мне, это вопросы к тем, кто их фрахтует", - отметила Захарова.

Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывезти часть золотовалютного фонда страны.

Двоевластие в Венесуэле

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступили Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота. Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Парагвае совершал посадку самолет, на борту которого находились направлявшиеся в Венесуэлу около 400 российских сотрудников частной военной компании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу бойцов ЧВК. Парагвайские СМИ сообщили, что в стране на пути в Кубу приземлялся самолет с делегацией представителей российской юриспруденции во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.