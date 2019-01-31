В Петербурге из-за лжеминирований пришлось эвакуировать 17,5 тыс. человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За день в Санкт-Петербурге из-за ложных сообщений о минировании проверили 55 объектов, в том числе школы и учреждения здравоохранения, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Как отмечают в комитете, несмотря на очевидность ложного характера информирования, каждое отрабатывалось полицией и другими специальными службами. Всего в ходе проверок были эвакуированы 17,5 тысячи человек.

Ни одно сообщение о взрывных устройствах не подтвердилось, город держит ситуацию на контроле, подчеркнули в комитете.

Ранее волна ложных минирований затронула другие города РФ.