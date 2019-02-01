Районные администрации в Волгограде эвакуировали после сообщений о минировании

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании пяти объектов в Волгограде поступили в пятницу утром, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Утром в пятницу на электронные почты четырех районных администраций и в отделение соцзащиты поступили сообщения о минировании. В настоящее время проводится эвакуация. На места прибыли все экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четверг, по уточненным данным, поступили сообщения о минировании 37 объектов, в том числе 21 образовательного учреждения, девяти объектов здравоохранения, трех торговых центров.

"Всего было эвакуировано 20 тыс. человек. В ходе проведения обследования потенциально опасных объектов не обнаружено. Ни одно сообщение об угрозе не подтвердилось", - добавил собеседник агентства.