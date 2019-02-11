В России

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"

Россия будет развиваться по пути "путинизма" весь предстоящий век, считает помощник президента

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"
Помощник президента России Владислав Сурков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России формируется "государство нового типа", которое будет эффективным на десятилетия вперед, считает помощник президента РФ Владислав Сурков; эту форму государственного устройства представитель Кремля называет "государством Путина".

О государстве нового типа Сурков рассуждает в статье "Долгое государство Путина", которую публикует в понедельник "Независимая газета".

"Государство Россия (после развала СССР - ИФ) продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся, в целом, к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а, скорее всего, и на весь предстоящий век", - пишет Сурков.

По мнению помощника президента, "большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу". "Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция (при том, что у власти там сейчас антикемалисты) по-прежнему опирается на идеологию "шести стрел" Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных "отцов-основателей", - рассуждает Сурков.

Помощник президента видит необходимость в "осмыслении и описании путинской системы властвований и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма, как идеологии будущего". "Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом также как, например, Маркс - не марксист, и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое", - поясняет Сурков. По его мнению, это нужно сделать для тех, кто хотел бы быть, как Путин, "для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена".

В РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаЧитать подробнее

Сурков утверждает, что "сделанная в России политическая система пригодна не только для домашнего будущего, она явно имеет значительный экспортный потенциал, спрос на нее или на ее отдельные компоненты уже существует, ее опыт изучают и частично перенимают (...)".

Помощник президента отмечает, что интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен: "Все сегодня с ними происходящее Россия уже давно напророчила". Сурков напоминает о мюнхенской речи Путина (10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ произнес получасовую речь, в которой подверг жесткой критике концепцию "однополярного мира), отмечая, что "тогда она показалась диссидентской, а сегодня же все в ней высказанное представляется само собой разумеющемся - Америкой недовольны все, в том числе, и сами американцы".

Критикуя показной характер западных демократических институтов, Сурков пишет о том, что "наша система (...) смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее". "И, хотя далеко не для всех слово "честнее" является синонимом слова "лучше", оно не лишено притягательности", - добавляет Сурков.

По утверждению Суркова, "государство у нас не делится на глубинное и внешнее, оно строится целиком всеми своими частями и проявлениями наружу: самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами". "Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы, делают военно-политические функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а, наоборот, демонстрируют (...)", - отмечает Сурков.

При этом он полагает, что, хотя в России нет "глубинного государства, оно все на виду, зато есть "глубинный народ" - "всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия".

"Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное, и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а, значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно", - пишет кремлевский чиновник.

"По существу, общество доверяет только первому лицу (...). Ново то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает и из него исходит в начинаниях. Было бы упрощением сводить тему к пресловутой вере в "доброго царя". Глубинный народ совсем не наивен и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее, он мог бы думать о правильном правителе тоже, что Эйнштейн сказал о Боге: "Изощрен, но не злонамерен", - утверждает Сурков.

Помощник президента пишет, что "современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится, в этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику".

Завершается статья утверждением о том, что новое российское государство в новом веке "не сломается, будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы". "С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия "изменила поведение", - пишет Сурков.

Теги: Владислав Сурков

Новости по теме

В России
Сурков рассказал о формировании "государства Путина"Сурков рассказал о формировании "государства Путина"
Россия будет развиваться по пути "путинизма" весь предстоящий век, считает помощник президентаПодробнее
 ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священникаФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священника
По данным службы, Иван Петунов оскорбляет других осужденных и не подчиняется требования администрацииПодробнее
 Тигра Амура подарят Приморскому краюТигра Амура подарят Приморскому краю
Ранее появлялась информация о передаче тигра одному из зоопарков Краснодарского краяПодробнее
 Почти 60 детей вернули из Ирака в РоссиюПочти 60 детей вернули из Ирака в Россию
Собственные матери вывозили детей за границуПодробнее
Осужденные самарской колонии рассказали о спонтанности произошедших беспорядковОсужденные самарской колонии рассказали о спонтанности произошедших беспорядков
По словам регионального омбудсмена, жалоб на сотрудников колонии у заключенных нетПодробнее
 Источник сообщил о возможности встречи глав Роскомоса и НАСАИсточник сообщил о возможности встречи глав Роскомоса и НАСА
Предположительно, встреча должна пройти на БайконуреПодробнее
 На Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведейНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведей
По данным местных властей, животные заходят в поселки, проникают в жильеПодробнее
 Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек
Конфликт произошел во время ужина после перепалки между заключеннымПодробнее
 В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
По словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в странуПодробнее
 Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статьеПротивника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье
Жители Коломны протестуют против работы свалки "Воловичи" с весны 2018 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКапитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в КрымЭкономикаМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ миреГлава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после BrexitКультураФильм "Рома" получил премию BAFTA как лучший фильмВ РоссииТигра Амура подарят Приморскому краюВ миреАфонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви Украины

В Третьяковке усилят охрану на выставке полотен Репина из Русского музея

Додон лично заберет из Москвы освобожденных из афганского плена летчиков

Сотни людей пришли в театр имени Моссовета проститься с Сергеем Юрским

Капитан "Норда" согласился участвовать в заседаниях украинского суда по видеосвязи

Более миллиона рублей украла сотрудница красноярского интерната со счетов воспитанников

Экономисты оценили потери Германии от жесткого Brexit

Двое молдавских летчиков освобождены после 3,5 лет афганского плена

Армейские подразделения в Крыму подняты по учебной тревоге

Главу Херсонского облсовета обвинили в организации убийства активистки Гандзюк

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"Россия будет развиваться по пути "путинизма" весь предстоящий век, считает помощник президента Подробнее

РПЦ призвала монастыри Афона отказаться от общения с новой церковью Украины

Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье

Осужденному за взятки экс-замгубернатору Вологодской области сократили срок наказания

В центре Ростова-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом

Беспокойство из-за изменения климата в мире оказалось сильнее страха перед ИГ

Петербург решил купить уборочную технику к следующей зиме из-за снежного коллапса

ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священника

ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священникаПо данным службы, Иван Петунов оскорбляет других осужденных и не подчиняется требования администрации Подробнее

За три дня на телефон Евкурова поступило почти 300 жалоб на коррупцию в Ингушетии

Тело человека обнаружено в районе лесного пожара в Приморье

Венгрия решила освободить многодетных матерей от уплаты налогов

В Иране начались демонстрации в честь 40-летия Исламской революции

Задержан школьник, зарезавший учительницу и подростка в школе в Минской области

Двое российских туристов разбились на мотобайке на Пхукете

Повышение МРОТ на 22% может оставить без работы 125 тысяч испанцев

ЦБ РФ 7 февраля купил валюту для Минфина на 12,54 млрд рублей

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря повышению рейтинга РФ от Moody's

Бывший замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасиловать подчиненную

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Россия и ОАЭ согласовали отправку первых космонавтов на МКС

В Минской области объявлен план "Сирена" из-за школьника, зарезавшего учительницу

Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в Крым

Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в КрымВ конце января запорожская полиция завела дело о его исчезновении Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');