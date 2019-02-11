Сурков рассказал о формировании "государства Путина"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России формируется "государство нового типа", которое будет эффективным на десятилетия вперед, считает помощник президента РФ Владислав Сурков; эту форму государственного устройства представитель Кремля называет "государством Путина".

О государстве нового типа Сурков рассуждает в статье "Долгое государство Путина", которую публикует в понедельник "Независимая газета".

"Государство Россия (после развала СССР - ИФ) продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся, в целом, к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а, скорее всего, и на весь предстоящий век", - пишет Сурков.

По мнению помощника президента, "большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу". "Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция (при том, что у власти там сейчас антикемалисты) по-прежнему опирается на идеологию "шести стрел" Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных "отцов-основателей", - рассуждает Сурков.

Помощник президента видит необходимость в "осмыслении и описании путинской системы властвований и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма, как идеологии будущего". "Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом также как, например, Маркс - не марксист, и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое", - поясняет Сурков. По его мнению, это нужно сделать для тех, кто хотел бы быть, как Путин, "для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена".

Сурков утверждает, что "сделанная в России политическая система пригодна не только для домашнего будущего, она явно имеет значительный экспортный потенциал, спрос на нее или на ее отдельные компоненты уже существует, ее опыт изучают и частично перенимают (...)".

Помощник президента отмечает, что интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен: "Все сегодня с ними происходящее Россия уже давно напророчила". Сурков напоминает о мюнхенской речи Путина (10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ произнес получасовую речь, в которой подверг жесткой критике концепцию "однополярного мира), отмечая, что "тогда она показалась диссидентской, а сегодня же все в ней высказанное представляется само собой разумеющемся - Америкой недовольны все, в том числе, и сами американцы".

Критикуя показной характер западных демократических институтов, Сурков пишет о том, что "наша система (...) смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее". "И, хотя далеко не для всех слово "честнее" является синонимом слова "лучше", оно не лишено притягательности", - добавляет Сурков.

По утверждению Суркова, "государство у нас не делится на глубинное и внешнее, оно строится целиком всеми своими частями и проявлениями наружу: самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами". "Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы, делают военно-политические функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а, наоборот, демонстрируют (...)", - отмечает Сурков.

При этом он полагает, что, хотя в России нет "глубинного государства, оно все на виду, зато есть "глубинный народ" - "всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия".

"Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное, и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а, значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно", - пишет кремлевский чиновник.

"По существу, общество доверяет только первому лицу (...). Ново то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает и из него исходит в начинаниях. Было бы упрощением сводить тему к пресловутой вере в "доброго царя". Глубинный народ совсем не наивен и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее, он мог бы думать о правильном правителе тоже, что Эйнштейн сказал о Боге: "Изощрен, но не злонамерен", - утверждает Сурков.

Помощник президента пишет, что "современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится, в этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику".

Завершается статья утверждением о том, что новое российское государство в новом веке "не сломается, будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы". "С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия "изменила поведение", - пишет Сурков.