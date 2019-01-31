Защита будет обжаловать арест Арашукова-старшего

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арест советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - отца сенатора Рауфа Арашукова, задержанного по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, будет обжалован, заявил его адвокат Владимир Постанюк.

"Конечно, мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать. Мы полагаем, что это беспрецедентное, незаконное решение суда, которое должно быть отменено", - сказал журналистам Постанюк.

По словам адвоката, на заседании, где рассматривался вопрос об аресте Арашукова-старшего, речь шла не о нем, "а о сенаторе Рауфе Арашукове". Уголовное преследование Арашукова-старшего, по мнению его защиты, связано лишь с подозрениями в отношении сына, подчеркнул Постанюк.

"Мы не увидели в деле никак доказательств причастности нашего подзащитного к каким-либо преступлениям", - заключил адвокат.

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В четверг Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 30 марта.

Накануне Басманный суд по ходатайству следствия заключил в СИЗО на два месяца члена Совета Федерации Арашукова, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуковы были задержаны в среду, 30 января.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуков-младший не признает вину и считает свое дело "политическим заказом". Его отец также отрицает причастность к каким-либо преступлениям.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.