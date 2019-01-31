Арашуков-старший не признал вину в хищении газа на 30 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (отец сенатора Рауфа Арашукова), задержанный по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, отказался признать свою вину, передал корреспондент "Интерфакса".

"Позиция Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля такова, что они отрицают свою причастность к преступлениям", - заявил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Арашукова-старшего.

"Это все связано с тем, что президент Российской Федерации в ноябре поставил задачу навести порядок на Кавказе, разобраться с воровством в Дагестане. И нет бы начать с Дагестана и там навести порядок. А они начали с самого легкого - сына в чем-то подозревают, но я-то тут причем? Какое я имею к этому отношение?" - заявил сам Арашуков-старший.

"Я никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером (организованного преступного сообщества - ИФ)", - добавил он.

Суд отказался провести заседание в закрытом режиме, как того требовала сторона защиты. Адвокаты указывали на то, что при открытом рассмотрении дела могут быть разглашены персональные данные их подзащитного.

Следователь не возражал против удовлетворения ходатайства защиты. Прокурор же заявил, что не находит оснований для закрытия судебного заседания, поскольку Арашуков, будучи депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, "публичное лицо, народный избранник и ему нечего скрывать".