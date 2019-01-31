Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, задержанного по делу его двоюродного брата, сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Руслан Арашуков подозревается в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан накануне в рамках уголовного в отношении члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и отца сенатора, советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

В ходе заседания адвокат Руслана Арашукова просил суд избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Он также добавил, что Арашуков имеет четверых детей и не собирается скрываться от следствия

Руслан Арашуков заявил, что он сам "пришел к следователю и никаких арестов не было".

Однако следователь и прокурор посчитали, что Ашакурова следует арестовать.

По словам судьи, "в справках (ФСБ - ИФ) содержатся сведения о связях Руслана Арашукова, в том числе в криминальных кругах".

Накануне Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест до 30 сенатора Арашукова-младшего, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).