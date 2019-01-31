Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, задержанного по делу его двоюродного брата, сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Руслан Арашуков подозревается в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан накануне в рамках уголовного в отношении члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и отца сенатора, советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
В ходе заседания адвокат Руслана Арашукова просил суд избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Он также добавил, что Арашуков имеет четверых детей и не собирается скрываться от следствия
Руслан Арашуков заявил, что он сам "пришел к следователю и никаких арестов не было".
Однако следователь и прокурор посчитали, что Ашакурова следует арестовать.
По словам судьи, "в справках (ФСБ - ИФ) содержатся сведения о связях Руслана Арашукова, в том числе в криминальных кругах".
Накануне Басманный суд по ходатайству следствия отправил под арест до 30 сенатора Арашукова-младшего, которому предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Дело Арашуковых
Арашуковы были задержаны в среду, 30 января.
Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.
Арашуков-младший не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".