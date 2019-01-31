15 регионов РФ столкнулись с трудностями при реализации "мусорной реформы"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Более трех четвертей российских регионов перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а к началу апреля к "мусорной реформе" подключатся 90% регионов, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Несмотря на сложности, Более 80% регионов перешли на новую систему. Сегодня не перешли на новую систему, по разным причинам, 15 регионов. К началу апреля 90% регионов страны в реформу будет включено", - заявил Кобылкин в четверг на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами.

В докладе Минприроды, представленном на заседании комиссии, отмечается, что в силу разных причин на новую систему не перешли такие субъекты РФ, как Амурская, Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская области, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Хабаровский край, Бурятия, Москва и Петербург.

"Мусорная реформа"

Новая система обращения с ТКО официально введена в РФ с начала 2019 года. Ранее ее уже внедрили 16 субъектов федерации, однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

По информации Минприроды, новая комплексная система обращения с ТКО направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры и повышение экологического благополучия.

Согласно законодательству, во всех регионах РФ не позднее 1 января 2019 года должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.