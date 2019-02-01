Песков заявил о готовности Москвы сотрудничать с Венесуэлой вне зависимости от развития ситуации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Венесуэлой, независимо от политических процессов в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва по-прежнему считает действующим главой государства Николоса Мадуро. Таким образом Песков прокомментировал высказывание Хуана Гуайдо, заявившего, что Китай и Россия должны быть заинтересованы в изменении экономической модели в Венесуэле, если они хотят иметь в лице этой страны стабильного партнера.

"Господин Гуайдо является спикером парламента. Он не является главой государства. Мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро, который и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле", - сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества".

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле пока не получали послания Гуайдо руководству Китая и России, об отправке которого он заявил ранее.

На прошлой неделе Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николаса Мадуро.