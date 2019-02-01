Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы от Демократической и Республиканской партии США разошлись во мнениях относительно объявленного в пятницу решения о приостановке со стороны Вашингтона обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Так, сенатор-демократ Крис Мерфи расценил решение США по ДРСМД как "подарок" для России.

"Прекращение ДРСМД является подарком для России. Это позволяет ей продвинуться в сфере ядерного оружия средней дальности без бдительного контроля за этим со стороны США", - написал сенатор в своем аккаунте в твиттере. По словам Мерфи, США "не получают никаких преимуществ, но получают много дополнительных рисков" в результате решения по ДРСМД.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес в своем заявлении охарактеризовал действия Вашингтона как "геостратегический подарок" российскому руководству. При этом он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тому не хватает "упорядоченной стратегии" в отношении действий России.

"У меня существуют серьезные опасения, что администрации Трампа не хватает упорядоченной стратегии для того, чтобы отвечать на угрозу, которую представляют новые российские крылатые ракеты для интересов США и наших союзников", - говорится в его заявлении. Кроме того, говоря о скором истечении срока действия СНВ-3, Менендес призвал администрацию США применить "новый подход и выработать упорядоченную стратегию, чтобы стабилизировать режим контроля над вооружениями".

Представители Республиканской партии США, напротив, приветствовали объявление о прекращении обязательств со стороны Вашингтона по договору.

"Пришло время аннулировать (договор - ИФ) и разработать альтернативные способы для обеспечения безопасности, которую этот договор некогда гарантировал", - говорится, в частности, в заявлении сенатора-республиканца Джеймса Риша.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из договора.