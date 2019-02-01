Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Умершую в реанимации старшую дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко похоронят в понедельник, сообщил агентству "Интерфакс" знакомый семьи Шевченко.

"Похороны пройдут в понедельник, 4 февраля. Знакомые и просто неравнодушные люди оказывают необходимую помощь", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, пока нет информации, отпустят ли Шевченко из-под домашнего ареста на похороны дочери.

Между тем в пятницу вечером в Ростове-на-Дону прошла акция в поддержку Шевченко. Как передал корреспондент агентства "Интерфакс" с акции, ее участники выстроились в две шеренги, держа в руках плакаты и листовки. Акция началась с того, что люди возложили цветы к Мемориалу жертвам политических репрессий в парке Строителей, где проходило мероприятие.

Старшая дочь активистки "Открытой России" Шевченко скончалась в реанимации в четверг. В среду вечером следователь дал активистке разрешение посетить дочь и находиться с ней до 18 часов 1 февраля, однако СМИ сообщали, что Шевченко не пустили в палату к ребенку. Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич позднее сообщила, что Шевченко успела увидеться с дочерью перед ее смертью.

Ребенок был госпитализирован днем в среду из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. В ходе суда 29 января адвокат Шевченко Сергей Ковалевич сообщил, что у ребенка наблюдаются осложнения, которые могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни. Защита сообщала о необходимости ухода за ребенком, однако суд не разрешил активистке посещать дочь, оставив ее под домашним арестом.

21 января в отношении Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.