Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я надеюсь, что нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете и заключить новый договор, который будет гораздо лучше", - заявил он журналистам в пятницу.

Говоря о проблеме ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что в настоящее время она касается большего числа стран, нежели раньше. "Конечно, здесь нужно добавить страны", - сказал он.

Говоря о ДРСМД, Трамп повторил, что США не будут соблюдать договор, если другая сторона его нарушает.

Трамп также заявил, что соглашения, подобные ДРСМД, не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства. "Нужно, чтобы все соблюдали его (договор - ИФ). А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.

"До того момента, пока у нас не будет чего-то, с чем мы будем все согласны, мы не можем ставить себя в невыгодное положение: соблюдать договор, тогда как кто-то этого не делает", - добавил Трамп.

Претензии США и позиция Москвы

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из договора.