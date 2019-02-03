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В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ввести санкции против сотрудников правоохранения Украины, причастных к гибели в результате пыток россиянина Валерия Иванова в колонии во Львовской области.

"Скорбим в связи с гибелью от пыток российского гражданина Валерия Иванова во львовской тюрьме. Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам", - написал Джабаров в твиттере.

Ранее полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что смерть гражданина РФ Валерия Иванова во Львовской колонии была насильственной. По его словам, экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки.

Российские следователи возбудили уголовное дело о непреднамеренном убийстве жителя Архангельской области, погибшего в исправительной колонии на Украине.

Иванов был гражданином России, но во время конфликта проживал на территории Донбасса.

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Теги: Совет Федерации, Владимир Джабаров

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