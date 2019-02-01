Смерть россиянина в украинской колонии стала поводом для уголовного дела в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в России возбудили уголовное дело о непреднамеренном убийстве жителя Архангельской области, погибшего в исправительной колонии на Украине, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"28 декабря 2018 года в Северодвинск с территории Украины доставлено тело гражданина Российской Федерации 45-летнего Валерия Иванова. Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений.

"В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть)", - сказала Петренко.

Она отметила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.