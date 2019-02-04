Что случилось этой ночью: понедельник, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Площадь пожара в доме на Никитском бульваре составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

- "Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России. После завершения эксперимента в пяти регионах было принято решение понизить минимальный допустимый размер знаков до 40x40 сантиметров.

- НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года. Женщины смогут получить накопительную часть пенсии с 55 лет, а мужчины - с 60. В Минтруде также заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

- В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине. Владимир Джабаров написал в твиттере о необходимости обдумать создание "Списка Иванова" и введение санкции против причастных к его смертельным пыткам.

- На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты. В комиссии были получены 83 заявления, из которых 28 были одобрены, 22 не приняты по разным причинам, еще 33 на то время находились на рассмотрении.