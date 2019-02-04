Главные новости
В России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаМоскваЧисло погибших в пожаре в центре Москвы возросло до четырех
В России

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 февраля

Четверо погибших в пожаре в Москве, уменьшение знаков дорожного движения по всей России, накопительные пенсии на старых условиях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Площадь пожара в доме на Никитском бульваре составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

- "Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России. После завершения эксперимента в пяти регионах было принято решение понизить минимальный допустимый размер знаков до 40x40 сантиметров.

- НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года. Женщины смогут получить накопительную часть пенсии с 55 лет, а мужчины - с 60. В Минтруде также заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

- В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине. Владимир Джабаров написал в твиттере о необходимости обдумать создание "Списка Иванова" и введение санкции против причастных к его смертельным пыткам.

- На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты. В комиссии были получены 83 заявления, из которых 28 были одобрены, 22 не приняты по разным причинам, еще 33 на то время находились на рассмотрении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года
В Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 годаПодробнее
 "Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России
Минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметровПодробнее
 В Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на УкраинеВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине
"Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам", - заявил первый зампред комитета по международным деламПодробнее
 Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской областиОпознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской области
По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослыхПодробнее
Водителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержалиВодителя попавшего в аварию в Калужской области автобуса задержали
В отношении него возбуждено уголовное делоПодробнее
 Число пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человекЧисло пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человек
На данный момент известно о четырех погибшихПодробнее
 В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детейВ аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей
По предварительным данным, один человек погибПодробнее
 Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоружения
По словам президента, надо подождать пока до них "созреют партнеры"Подробнее
 Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Президент рассказал о зеркальном ответе на выход США из договора о ракетахПодробнее
 ОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки
Сам подозреваемый утверждает, что он упалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииВ РоссииНПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаМоскваЧисло погибших в пожаре в центре Москвы возросло до четырехВ РоссииВ Совфеде предложили ввести санкции в связи со смертью россиянина на УкраинеВ миреНа Украине завершился прием документов от кандидатов в президентыВ РоссииОпознаны все жертвы ДТП с автобусом в Калужской области

SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля Starship

Суд перенес заседание экс-губернатора Хорошавина на 5 февраля из-за плохого самочувствия

Полицейский погиб в автоаварии в Дагестане

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 февраля

Четверо погибших в пожаре в Москве, уменьшение знаков дорожного движения по всей России, накопительные пенсии на старых условиях Подробнее

Три человека погибли на пожаре в Забайкалье из-за курения в постели

Глава МИД Венесуэлы обвинил Вашингтон в поддержке госпереворота

Погибшего амурского тигра нашли у дороги в Хабаровском крае

Рейс Москва-Красноярск вынужденно сел в Новосибирске из-за сильных морозов

Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии, среди них один ребенок

Число погибших в пожаре в центре Москвы возросло до четырех

Число погибших в пожаре в центре Москвы возросло до четырехРанее сообщалось, что погибли двое и судьба еще одного человека оставалась неизвестна Подробнее

Пятеро детей погибли при пожаре в Астане

МЧС заявило, что судьба одного остается неизвестной после пожара в центре Москвы

Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован

НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 года

НПФ будут платить пенсии по старым условиям заключившим договор до 2019 годаВ Минтруде заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года Подробнее

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в центре Москвы

После обрушения перекрытий пожар распространился на еще один этаж Подробнее

"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей России

"Известия" рассказали о планах по установке уменьшенных знаков по всей РоссииМинимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметров Подробнее

Двое погибли в результате крушения самолета в жилом районе в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');