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Россиянин умер в украинской тюрьме

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Гражданин России умер в одной из тюрем в Львовской области Украины, сообщили в посольстве РФ на Украине.

"Можем подтвердить, что гражданин России скончался в тюрьме", - заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе посольства в среду.

Собеседник агентства не сообщил каких-либо подробностей гибели гражданина РФ.

В сообщении на официальном сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека говорится, что смерть гражданина РФ Валерия Иванова, содержавшегося в Дрогобычской исправительной колонии №40, наступила вследствие несчастного случая.

"По информации Дрогобычской местной прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку взамен перегоревшей. Для этого он поднялся по складной лестнице, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о мусорник, в результате чего наступила смерть", - говорится в сообщении.

По факту смерти Иванова прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что умерший россиянин воевал на востоке Украины против украинских войск, за что и был осужден. Однако, по ее словам, российская сторона отказалась его забирать в обмен на украинского заключенного.

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Теги: Украина

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