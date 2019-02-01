Российская сторона заявила, что гражданин РФ погиб в украинской колонии из-за пыток

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Смерть гражданина РФ Валерия Иванова во Львовской колонии была насильственной, заявил журналистам полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Смерть Валерия Иванова - не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности", - сказал Грызлов.

Он обвинил Киев в уклонении от обязательств по обмену пленными в Донбассе и пообещал добиваться освобождения всех подлежащих обмену, но все еще удерживаемых Киевом лиц.

Иванов "был одним из тех людей, кого Украина обещала освободить, вернуть в Донбасс в декабре 2017 года. Валерий Иванов был в списках на обмен между киевской стороной и луганской стороной, но Украина обманным путем уклонилась от освобождения. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина - нарушила. Российская делегация в Контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело о непреднамеренном убийстве жителя Архангельской области, погибшего в исправительной колонии на Украине.

Иванов был гражданином России, но во время конфликта проживал на территории Донбасса.