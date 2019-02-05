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В России Арест губернатора Сахалина

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Хорошавина по просьбе адвоката

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд во вторник перенес рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на среду на 15:00 местного времени по ходатайству его адвоката, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокат Ольга Артюхова попросила суд перенести заседание на среду, так как ей требуется время на то, чтобы ознакомиться с протоколами прослушки Хорошавина, записанными в его кабинете. По ее словам, это порядка 4 тыс. страниц.

В РоссииРассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина перенеслиЧитать подробнее

Сам экс-губернатор ходатайство поддержал, заявив, что "чувствую себя не лучше, чем вчера" из-за повышенного давления. "Доктора советовали отлежаться, если есть возможность", - сказал Хорошавин.

Сергей Карепкин также сообщил, что простыл и "не хотел бы заражать коллег".

Судебная коллегия, посовещавшись, поддерживает ходатайство адвоката и объявляет о переносе заседания на среду.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей.

12 ноября Сахалинский облсуд начал рассматривать апелляцию адвокатов Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор Южно-Сахалинского городского суда. В апелляционных жалобах адвокаты требуют отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и оправдать осужденных.

Теги: Сахалинская область, Александр Хорошавин

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