Суд перенес рассмотрение апелляции экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина перенес на 25 февраля, сообщили агентству "Интерфакс" в суде в пятницу.

"Следующее заседание перенесено на 25 февраля в 09:30 местного времени. Перенесли в связи с болезнью Сергея Карепкина", - сказали в суде.

Адвокат Юрий Сюзюмов, участвующий в этом судебном процессе, сообщил агентству, что Карепкина госпитализировали в сосудистый центр областной больницы 6 февраля, куда его доставили в тот день медики "скорой помощи" из зала суда. Какой диагноз ему поставили в больнице врачи и как долго он будет находиться на лечении - адвокат не знает.

Ранее сообщалось, что 6 февраля Карепкин в суде пожаловался на сильную боль в ноге и сообщил, что у него тромбофлебит. Его адвокат Игорь Янчук тогда сообщил суду, что в тот день перед выездом в суд в СИЗО его подзащитного осмотрел сосудистый хирург и рекомендовал срочную госпитализацию в областную больницу.

Жена Карепкина вызвала в зал заседания "скорую помощь". Прибывшие медики "скорой помощи" после осмотра подсудимого подтвердили суду наличие у бывшего зампреда варикозного расширения вен, тромбофлебита и рекомендовали врачебный осмотр в стационаре, не исключив, что возможно ему потребуется хирургическое вмешательство. Медики также заявили, что если у Карепкина острый тромбоз глубоких вен, то экстренную помощь ему могут оказать только в стационаре. После этого "скорая помощь" в сопровождении конвоя увезла Карепкина в областную больницу, а заседание суда перенесли на 8 февраля на 15:00.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн руб. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн руб. штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей.

12 ноября Сахалинский облсуд начал рассматривать апелляцию адвокатов Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор Южно-Сахалинского городского суда. В апелляционных жалобах адвокаты требуют отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и оправдать осужденных.