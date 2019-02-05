Экс-главу Серпуховского района Шестуна обвинили в получении взяток на 9 млн рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявлено обвинение в коррупции, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"Сегодня ему предъявили обвинение, в котором речь идет о том, что директор МКУ Серпуховского муниципального района "Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет (с 2012 по 2018 годы) регулярно передавала ему взятки, в общей сумме порядка 9 миллионов рублей", - сказала она.

Шестун отметила, что ее супруг не признает это обвинение и считает его результатом оговора.

"Никаких взяток я, конечно же, не получал. Этому нет ни одного доказательства - ни записей разговоров, ни самих денег, я не задерживался с поличным. Фамилия посредника мне вообще ни о чем не говорит", - передала Шестун слова мужа.