Следствие объявило в международный розыск двух фигурантов "дела Шестуна"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о заочном аресте предпринимателей Бориса Криводубского и Сергея Самсонова - фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева, обвиняемые объявлены в международный розыск, в связи с чем следствие просит арестовать их на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в РФ. Время рассмотрения материалов будет уточнено позднее, пояснила Царева.

Ранее адвокат Шестуна Андрей Гривцов сообщил "Интерфаксу", что Криводубскому и Самсонову заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Со слов адвоката, "следствие считает, что в их пользу Шестун якобы незаконно передал земельные участки".

При этом, подчеркивал Гривцов, сам Шестун настаивает на том, что "ни о чем с этими людьми не договаривался, и утверждает, что земля не была похищена, а была предоставлена на законных основаниях, неоднократно проверенных судами".

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года. Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура РФ подала иск к Шестуну и еще 35 соответчикам - физическим и юридическим лицам, в том числе Криводубскому и Самсонову, в котором просит изъять в доход Российской Федерации их имущество на 10 млрд рублей, поскольку они не смогли представить доказательства легальности происхождения активов.