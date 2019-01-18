Следствие оценило имущество Шестуна и других фигурантов в 2,2 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следствие по делу о махинациях экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна установило, что он с двумя сообщниками и их родственниками владел имуществом общей стоимостью порядка 2,2 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"При проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, "некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленных на их имя объектов недвижимости".

Она напомнила, что А.Шестун обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 289 УК РФ), фигурантами дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске.

По данным следствия, А.Шестун, занимая должность главы Серпуховского муниципального района Московской области, в период с 2003 по 2018 годы незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ряда коммерческих организаций. "Эти фирмы вели свою деятельность и извлекали прибыль под его покровительством и фактическим руководством через афилированных лиц", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в период с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым "незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 62 млн рублей".

"Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено, в собственность по льготной цене - в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали", - сказала Петренко.

Так, по ее словам, в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" "они легализовали в особо крупном размере имущество, приобретенное преступным путем - земельные участки в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 млн рублей. "При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тысяч рублей", - сказала Петренко.

Она напомнила, что собранные в ходе следствия материалы уголовного дела о несоразмерности полученного дохода и фактического наличия имущества переданы Генпрокуратуре для подготовки иска в суд об изъятии в доход государства данного имущества.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что в ходе проверок кадастрового учета объектов недвижимости прокуроры установили "многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 годы, высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личностному обогащению".

"Как показала проверка, Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти полутора тысяч гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей", - отметил Куренной. Также, по данным Генпрокуратуры, у Шестуна помимо недвижимости обнаружены 22 автомобиля общей стоимостью 27 млн рублей.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).