Дети отравились парами хлора в бассейне в Нижнем Новгороде

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации с признаками отравления трех несовершеннолетних посетителей бассейна в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, в среду в одном из спортивных клубов города во время группового занятия в бассейне шестерым посетителям стало плохо. "Трое из них в возрасте от 8 до 15 лет госпитализированы в детскую городскую больницу с признаками отравления, остальные от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

На месте работают следователи. "Изымаются пробы воды, находившейся в бассейне, изымается документация, необходимая для расследования уголовного дела, допрашиваются работники бассейна и его посетители", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что десять человек отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра в Нижнем Новгороде, троим детям потребовалась госпитализация.

"По предварительной информации, в результате сбоя системы хлорирования бассейна в фитнес-центре в Новгороде в воде хлорсодержащие реагенты превысили установленную концентрацию. На момент обнаружения признаков отравления в бассейне проходило организованное занятие по плаванию, всего в бассейне находились десять человек, всем им была оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, троим из десяти пострадавших потребовалась госпитализация. "Пострадавшие - дети в возрасте от 9 до 16 лет, состояние средней тяжести", - добавил источник.