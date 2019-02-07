Пять детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском бассейне

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество детей, госпитализированных из бассейна спортклуба в Нижнем Новгороде, возросло, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

Накануне во время группового занятия в бассейне шестерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. Трое из них сразу госпитализированы в детскую городскую больницу с признаками отравления, остальные от госпитализации отказались.

"Однако в тот же вечер двое из пострадавших все же обратились в больницу. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся пятеро несовершеннолетних потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным СУ СКР, "предварительный диагноз: острое ингаляционное отравление хлором".

Ранее сообщалось о 10 пострадавших посетителях бассейна: шести детей и четырех взрослых.