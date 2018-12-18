Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Операция совершена 13 декабря. Греф стал владельцем 100 тыс. бумаг по цене 1 тыс. рублей. Глава банка приобрел облигации выпуска RU000A0ZZWZ9. Выпуск размещен 12 декабря, его общий объем - 30 млрд рублей.
Топ-менеджеры Сбербанка регулярно становятся владельцами его акций и облигаций. Так, Греф в последний раз покупал облигации в октябре 2017 года, тогда объем сделки составил 60 млн рублей.