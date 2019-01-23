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Греф предупредил о росте ставок по ипотеке с возможностью их снижения во II полугодии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Внедрение механизма финансирования строительства через эскроу-счета приведет к росту ставок по ипотеке, но во втором полугодии 2019 года ставки могут начать снижение вслед за инфляцией, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Введение регулирования на рынке строительства приведет, конечно, к временному сокращению предложения. При сохранении высокого спроса, конечно, цены на жилье пойдут вверх, это, конечно, ударит по ипотеке. В этом смысле, может быть, неплохо даже, что повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос", - сказал Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что строительному рынку необходимо как можно скорее адаптироваться к ситуации и перейти ко второй стадии с новыми параметрами предложения.

"По моим ощущениям, инфляция должна во второй половине года стабилизироваться. Мой личный прогноз, что к концу года ставки в целом могут пойти вниз, и по ипотеке в том числе", - отметил финансист. По его словам, у Сбербанка сейчас нет конкретных планов по новому повышению ставок по ипотеке.

Как сообщалось, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства.

В декабре правительство утвердило "дорожную карту" по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. В соответствии с ней с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в №214-ФЗ.

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Теги: Герман Греф

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