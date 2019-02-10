Ребенок тяжело пострадал от падения наледи с крыши в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу с травмой головы в результате рухнувшей с крыши глыбы льда, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в воскресенье.

"Вечером с крыши одного из домов по Загородному проспекту в Санкт-Петербурге на 9-летнюю школьницу упал фрагмент наледи. Девочка с травмами головы, в состоянии средней тяжести, была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту проводится доследственная проверка.

С начала зимы в Петербурге от гололеда и падения наледи пострадали десятки человек.

В частности, 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело. В тот же день пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, позже она скончалась в больнице. Наконец, 5 февраля в Петроградском районе от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент.