Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Родители не должны обсуждать учителей с детьми - это подрывает авторитет школьных педагогов, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"И вы становитесь, и я становлюсь свидетелем того, что где-то происходят конфликтные ситуации - среди родителей и учителей. И, что особенно прискорбно для меня и для вас, что в эти конфликты вовлекаются дети. Это подрывает, в первую очередь, авторитет учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, пример для ребенка", - сказала Васильева в понедельник в ходе диалога с родительским сообществом в понедельник.

По словам министра, в ее семье обсуждение учителя с детьми было "просто невозможно", и благодаря этому авторитет учителя был непререкаем.

"Вот здесь мы должны четко понимать, что и между родителями и школой, и школой и родителями должно быть глубочайшее взаимопонимание и должны быть четкие линии, куда каждая из сторон не может идти", - сказала Васильева.