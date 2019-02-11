РПЦ призвала монастыри Афона отказаться от общения с новой церковью Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призывают монастыри Афона не вступать в общение с новой церковью Украины и благодарят тех монахов Святой горы, которые отказались принимать у себя делегацию ПЦУ.

В конце минувшей недели представители новой украинской церкви во главе с епископом Павлом (Юристым) начали визит на Афон. Часть насельников согласилась их принять у себя и даже совершала с ними совместные богослужения, однако по крайней мере три обители - Свято-Пантелеимонов монастырь, Зограф и Дохиар - закрыли ворота перед гостям, а из монастыря Ватопед в знак протеста против признания ПЦУ ушли семеро монахов.

"Искренне надеюсь на то, что в этой неожиданно свалившейся на него ситуации Афон сделает единственно правильный выбор - в пользу канонического порядка. И благодарю всех афонских монахов и игуменов, которые уже такой выбор сделали", - пишет митрополит Иларион, глава Одела внешних церковных связей Московского патриархата, в статье, опубликованной на портале "Иисус".

8 февраля глава Одесской епархии новой церкви Украины Павел Юристый возглавил литургию в монастыре Пантократор на горе Афон. Это первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

Митрополит Иларион задается вопросом, разве молитвенное общение с раскольниками не таит в себе еще больших опасностей для всего строя монашеской жизни?