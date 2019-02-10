Афонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - После того как афонский монастырь Ватопед принял у себя епископа новой церкви Украины Павла Юристого, семеро монахов этой обители покинули ее и перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, также расположенный на Святой горе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в Московском патриархате, речь идёт о русских, украинских и молдавских насельниках Ватопеда. Есть информация, что и среди этнических греков, населяющих Ватопед, довольно много тех, кто очень недоволен позицией руководства монастыря и считает представителей новой украинской церкви раскольниками.

"В общей сложности сегодня уже четыре афонских монастыря - Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед - вошли в общение с украинскими самосвятами", - резюмировал собеседник агентства.

В свою очередь ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий сообщил, что, по его данным, Константинопольский патриарх распорядился, чтобы делегация новой церкви посетила все обители Святой горы.

"На наших глазах один за другим афонские монастыри соединяются с раскольниками и совершают немыслимое предательство православных людей на Украине, которых гонят, шантажируют, избивают, выгоняют из родных храмов (...) Как изощрённо враг рода человеческого глумится над людьми!" - пишет ректор академии в своём телеграм-канале.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур. На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не прислала делегацию на интронизацию ее главы.