Опорные школы РАН появятся в России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук запускают пилотный проект по созданию опорных школ РАН, в которых ученые будут работать со школьниками и развивать у них интерес к науке.

"Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов Российской Федерации. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

О решении было объявлено "на полях" Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ученые ставят цель с помощью опорных школ РАН обеспечить приток талантливых детей в науку. Министерство просвещения, в свою очередь, заинтересовано в том, что члены Академии будут заниматься с учениками школ и откроют им доступ к научному инструментарию РАН.

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, в ее ведомстве планируют передать отобранные для пилотного проекта школы с муниципального на региональный уровень, для этого будет подготовлена соответствующая документация. Отбором школ для проекта займется РАН.

"Но отмечу, это дорогостоящий проект. Половина денег на него выделяется из федерального бюджета, половина - оплачивается за счёт бизнеса", - сказала Васильева, которую цитируют в пресс-службе Минпросвещения.

Кто платит

Деньги в проект готово вложить издательство "Просвещение", отмечается в пресс-релизе: компания намерена инвестировать в создание лабораторных комплексов опорных школ РАН.

"Это важно, потому что если сейчас мы сможем удачно реализовать эту инициативу, то в дальнейшем мы сможем тиражировать это в тысячах других школ нашей страны. Поэтому сейчас это не просто инвестиции, это пилотный проект, и это самое главное", - процитировали в пресс-службе Минпросвещения слова президента группы компаний "Просвещение" Владимира Узуна.

ЕГЭ с креативом

Ранее в четверг президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что у российских школьников нужно проверять творческие способности при государственной итоговой аттестации. "Но почему в ЕГЭ не придумать, организовать экзамен, который оценивал бы креативные способности человека? Вот мне кажется, что это было бы чрезвычайно важно - ввести такую практику. Мы со своей стороны готовы принять в этом участие", - сказал Сергеев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Академик пояснил, что, по его мнению, надежда на технологический и экономический рывок России связана с творческими способностями. "Мы много говорим об экзаменах сейчас, о ЕГЭ. И при этом говорим, что вообще-то наша, может быть, даже единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствие больших ресурсов, в присутствии санкций и ограничения заимствований - это креативность наших людей", - отметил Сергеев. В этой связи, считает он, в системе государственной аттестации школьников нужен элемент, который "действительно выделяет людей креативных".